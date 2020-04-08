Тбилиси, , 09:47 — REGNUM Некоторые сельскохозяйственные рынки в Грузии могут быть открыты в период карантина. Об этом заявил 7 апреля министр охраны окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили на брифинге, агентство «ИнтерпрессНьюс».

"Сельскохозяйственные рынки по всей стране содержали риск распространения болезни. Поэтому было решено, что функционирование сельскохозяйственных рынков будет ограничено. Однако будут исключения», — сказал Давиташвили.

Он добавил, что решение о том, что можно открыть рынок будут принимать региональные рабочие группы во главе с губернаторами.

Как сообщало ИА REGNUM, в Грузии в апреле начали закрывать сельскохозяйственные рынки в разных регионах страны, объясняя это тем, что там не выполняют рекомендации по профилактике распространения коронавируса. 7 апреля было объявлено, что решено закрыть рынки в Тбилиси.

Карантин в Грузии объявлен с 31 марта по 21 апреля.

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