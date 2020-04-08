Москва, , 09:39 — REGNUM При корректировке федерального бюджета на 2020−2022 гг. будет рассмотрен вопрос о дополнительном финансировании вузов, готовящих специалистов в рыбной отрасли. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 апреля, об этом сообщила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия»).

«Как заверил министр науки и высшего образования Валерий Фальков, вопрос о выделении дополнительных бюджетных средств на обеспечение образовательного процесса, бесплатного питания и обмундирования студентов будет рассмотрен при корректировке бюджета на 2020−2022 годы», — отметила Яровая.

Проблема недофинансирования вузов, готовящих специалистов в области рыбного хозяйства, нашла понимание и в Минфине, заверила вице-спикер Госдумы.

По ее словам, предполагается разработка новых подходов к расчету объемов финансирования вузов, готовящих специалистов для рыбной отрасли.

«Для Камчатки и для других регионов, где активно идет рыбодобыча, это ощутимый и значимый вклад в благополучие многих семей», — сказала парламентарий.