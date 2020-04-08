Кызыл, , 09:29 — REGNUM Весенне-полевые работы в Туве начнутся в установленные сроки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики, соответствующее поручение дал глава региона Шолбан Кара-оол.

По его словам, в условиях самоизоляции продуктовая безопасность выходит на первое место по важности. В связи с этим сельхозпроизводителям дадут право беспрепятственно перемещаться по территории республики.

«Нужно расширить посевные площади, под особый контроль взять окотную кампанию», — добавил он.

Напомним, ранее из-за угрозы распространения коронавируса региональные власти ввели запрет на передвижение между районами. Ездить разрешено только экстренным службам.

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