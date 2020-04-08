Москва, , 09:37 — REGNUM Четырёхдневную рабочую неделю стали вводить некоторые российские компании для экономии средств в условиях кризиса. Об этом пишут 8 апреля «Ведомости».

"Мера, прежде казавшаяся нереалистичной и популистской, обрела актуальность в кризис», — отмечает издание.

Временный четырёхдневный режим введён в нефтехимической компании «Сибур», на него перешли сотрудники корпоративного центра в Москве и административно-управленческий персонал предприятий. Изменения коснулись примерно 25% штата компании, насчитывающего 23 тыс. человек.

Неполная рабочая смена или неполная рабочая неделя введена в «Российских железных дорогах» (РЖД) в качестве альтернативы сокращению штата. По четыре дня стали работать машинисты метрополитена в Екатеринбурге и специалисты, обслуживающие подземку по ночам.

Эксперты отмечают, что четырёхдневная неделя какое-то время поможет избежать массовых сокращений. Вместе с тем её называют мягкой мерой, знаменующей начало кризиса, итогом же станут увольнения сотрудников.

Как сообщало ИА REGNUM, идею о переходе российских предприятий на четырёхдневную рабочую неделю высказал летом 2019 года бывший премьер-министр Дмитрий Медведев. Тогда он заявил, что общество продолжает развиваться, а технологии не стоят на месте, в силу чего возникают вопросы о сокращении рабочего времени.

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