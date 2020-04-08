Кемерово, , 09:26 — REGNUM Законодательное собрание Кемеровской области приняло региональный закон о налоговых льготах для пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Документ по поручению губернатора Сергея Цивилева подготовило областное правительство.

«Наша задача — поддержать предпринимателей, помочь им выжить и сохранить рабочие места. Новое снижение налогов будет работать как дополнение к федеральным мерам поддержки и поможет бизнесу пережить сложный период», — прокомментировал Сергей Цивилёв.

В администрации Кузбасса уточнили, что льготами смогут воспользоваться около 2 тысяч организаций и около 12 тысяч индивидуальных предпринимателей. Экономия на уплате налогов составит более 1 млрд рублей.

Законом предусмотрено снижение налогов на текущей год для поддержки отраслей, наиболее пострадавших в условиях борьбы с COVID-19. К таким отраслям отнесены авиаперевозки, автоперевозки, культура, организация досуга и развлечений, туризм, гостиничный бизнес, общественное питание, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры и другие.

Ставки налога на имущество для них в 2020 году будут снижены в два 2 раза: с 2,2% до 1,1% в отношении объектов недвижимости, по которым налог рассчитывается исходя из среднегодовой стоимости; с 2% до 1% в отношении торговой и офисной недвижимости, включённой в региональный перечень, в отношении которой налог рассчитывается исходя из кадастровой стоимости.

Кроме того, чтобы побудить владельцев торгово-офисной недвижимости снизить арендную плату, предоставлена возможность дополнительно снизить налог на сумму совокупного снижения арендных платежей — но не более, чем на 50%. Этой поддержкой смогут воспользоваться более 200 организаций на общую сумму более 500 млн рублей.