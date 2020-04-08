Харбин, Китай, , 09:21 — REGNUM Грузовое сообщение Китая с Россией возобновлено с 8 апреля через три пункта пропуска. Такое сообщение опубликовано на странице генерального консульства России в Харбине в соцсети «ВКонтакте».

Китайские власти уведомили российскую сторону о работе пунктов пропуска Пограничный — Суйфэньхэ, Полтавка — Дуннин и Турий Рог — Мишань.

В генконсульстве добавили, что пассажирское сообщение через пункт пропуска Маньчжурия — Забайкальск приостанавливается с 9 апреля. Перевозка грузов через этот пункт будет осуществляться в прежнем режиме.

Как сообщало ИА REGNUM, очередь из грузовиков фактически заблокировала пограничный переход между российским посёлком Пограничный и китайским городом Суйфэньхэ.

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