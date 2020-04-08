Луганск, 8 апреля 2020, 09:04 — REGNUM Средняя таможенная стоимость одного килограмма лимонов в ЛНР составляет 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета, сообщил 8 апреля Луганский информационный центр.
В пресс-службе отметили, что в ЛНР наблюдается ажиотажный спрос на лимоны, что приводит к повышению цен.
Как сообщало ИА REGNUM, жители Санкт-Петербурга отметили значительное удорожание лимонов, чеснока и имбиря. Лимоны в петербургских магазинах подорожали примерно в три раза.
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