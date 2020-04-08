Луганск, , 09:04 — REGNUM Средняя таможенная стоимость одного килограмма лимонов в ЛНР составляет 200 рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного таможенного комитета, сообщил 8 апреля Луганский информационный центр.

В пресс-службе отметили, что в ЛНР наблюдается ажиотажный спрос на лимоны, что приводит к повышению цен.

«С уверенностью могу сказать только лишь одно, что на сегодняшний день средняя таможенная стоимость импортных лимонов составляет порядка 200 рублей. Ставка ввозной таможенной пошлины на этот вид товара составляет 3%, и она не повышалась с января 2019 года», — рассказал представитель таможенного комитета.

Как сообщало ИА REGNUM, жители Санкт-Петербурга отметили значительное удорожание лимонов, чеснока и имбиря. Лимоны в петербургских магазинах подорожали примерно в три раза.

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