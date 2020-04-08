Красноярск, , 08:37 — REGNUM В арбитраж Красноярского края поступил банкротный иск, поданный кредитором ООО «Минусинский завод комплектно-распределительных устройств — Электрокомплекс». Исковое заявление ещё не приняли к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Иск поступил 2 апреля 2020 года от новосибирского ЗАО «НЭВЗ-Вектор». Сумма задолженности, послужившая основанием для обращения в суд, — 761 444,14 рубля. В сентябре 2019 года кредитор выиграл гражданский иск и судом с завода была взыскана задолженность «по договору поставки №53−4 от 26.01.2015 года в размере 761 444 рублей». Решение ответчиком не обжаловалось.

Предприятие-ответчик создано 11 июля 2011 года в Минусинске для производства электрической распределительной и регулирующей аппаратуры. Уставный капитал — 11 тыс. рублей, директор и владелец — Дмитрий Теплых. Ранее в активе бизнесмена были компании из Хакасии и Красноярского края, но на сегодня они ликвидированы.

По открытым данным, завод был поставщиком в семи государственных контрактах на сумму 32,546 млн рублей. В числе заказчиков — энергокомпании, структуры службы исполнения наказаний (ФСИН).