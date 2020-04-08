Токио, , 08:36 — REGNUM Первые экземпляры нового кроссовера Toyota Wildlander появятся у покупателей 25 апреля 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

По своей сути новинка является модифицированным вариантом Toyota RAV4 пятого поколения, который уже продается в РФ. Однако новый кроссовер немного крупнее донора в размерах. Длина его увеличилась на 65 мм, до 4 665 мм, а расстояние между осями составляет 2 690 мм.

В движение кроссовер приводит двухлитровый бензиновый мотор мощностью 171 л. с. В линейке агрегатов авто также имеется гибридная силовая установка, состоящая из атмосферного мотора рабочим объёмом 2,5 л и электрического мотора. Общая мощность агрегата равна 222 л. с. Он работает с вариатором CVT. Привод у автомобиля как передний, так и полный.

Ранее американское тюнинг-ателье Papadakis Racing представило модифицированную модель Toyota Supra A90 для дрифта мощностью 1033 л. с.

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