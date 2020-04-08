Самара, , 08:26 — REGNUM 124 миллиона рублей получила Самарская область из федерального бюджета на доплаты врачам. Об этом сообщил врио министра здравоохранения Сергей Вдовенко на заседании оперативного штаба.

По его словам, в самом скором времени будет проведено распределение этих начислений.

Отмечается, что ни в коем случае нельзя допустить, чтобы сроки доначислений сдвинулись. Поэтом данная работа будет на особом контроле.

На заседании оперативного штаба также затронули вопрос помощи врачам со стороны студентов Самарского государственного медицинского университета.

По словам ректора СамГМУ Александра Колсанова, молодые ординаторы уже оказывают помощь медработникам как в первичном звене, так и в качестве младшего и среднего медицинского персонала. На этих работах задействовано 471 человек.

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