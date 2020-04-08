Тюмень, , 08:22 — REGNUM В Тюмени карантинные мероприятия в разы повысило спрос на дистанционную торговлю. Как отмечают работодатели, наблюдается острая нехватка курьеров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, ранее службы доставки Тюмени сообщали о росте числа заказов в период самоизоляции, местами до 40%, а также о нехватке курьеров.

Ещё в октябре 2019 года курьерам популярного сервиса «Яндекс. Еда» в Тюмени предлагалась зарплата в размере 25 тыс. рублей в месяц. Сегодня этот же сервис, согласно данным известного портала объявлений, повысил зарплату доставщикам еды на 5 тыс. рублей, или на 20% — до 30 тысяч.

Один из тюменских суши-баров своим курьерам обещает 50 тыс. рублей в месяц. Такой же заработок предлагает доставщикам продовольствия «Мегамаркет».

Пешим курьерам «Национальной службы доставки» на сайте объявлений предлагается аж 70 тыс. рублей в месяц и 24 тыс. рублей на выходные. Однако по указанный в объявлении телефон стабильно занят и уточнить требования к курьеру за столь привлекательную зарплату выяснить корреспонденту ИА REGNUM не удалось.

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