Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Южнокорейская компания Samsung Electronics вновь приостановила работу завода по производству стиральных машин в США. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей компании.

По их словам, завод, расположенный в округе Ньюберри Каунти штат Южная Каролина, закроют до 19 апреля.

Ранее южнокорейская компания закрывала завод до 5 апреля в связи с выявлением у двух сотрудников коронавируса нового типа. Компания восстановила работу завода 6 апреля, однако вновь закрыла его через два дня.

Известно, что Samsung Electronics также рассматривает возможность закрытия завода по производству телевизоров в Мексике на следующей неделе.

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