Москва, , 08:15 — REGNUM По итогам дня 7 апреля нефть марки Brent снизилась на 2,55%, до $32,42. Цена скорректировалась в рамках коррекции в ожидании встреч ОПЕК + и министров энергетики G20, которые состоятся 9 и 10 апреля соответственно, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рынок ожидает, что на встрече в конце этой недели будет предложено сокращение добычи менее чем на 10 миллионов баррелей в сутки.

Минэнерго США заявило, что добыча нефти в США в 2020 году составит 11,76 млн б/д, а в 2021 году — чуть больше 11 млн б/д, что на 1,2 млн б/д и на 1,6 млн б/д соответственно ниже предыдущих оценок.

По данным API, за последнюю неделю, до 3 апреля, запасы нефти увеличились на 11,938 млн баррелей, запасы бензина — на 9,445 млн баррелей. Запасы дистиллятов снизились на 0,177 млн баррелей.

Цена на нефть снижалась до $31,73 за баррель. 8 апреля на торгах в Азии Brent стоит $32,64. Участники вряд ли отреагируют на отчет минэнерго США, так как запасы растут из-за снижения спроса, а цена на нефть и так низкая.

Они ждут результатов встречи ОПЕК+. Она является ключевым фактором для нефтяного рынка. Сопротивление проходит через уровень $35, поддержка — через $31,70. До встречи цена сохранит боковое движение между $31−35.

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