Вашингтон, , 08:11 — REGNUM Представители Республиканской партии США сенаторы Кевин Крамер и Дэн Салливан планируют обсудить стабилизацию мирового рынка нефти с представителями властей Саудовской Аравии, передаёт агентство Reuters со ссылкой на свои источники.

По информации издания, переговоры в дистанционном режиме пройдут 11 апреля, в субботу. Какие именно вопросы будут подниматься при обсуждении, в агентстве не уточнили, но напомнили, что Крамер и Салливан ранее предлагали приостановить военную помощь США Саудовской Аравии, если Эр-Рияд откажется сокращать добычу нефти.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, страны ОПЕК+ проведут переговоры на тему возможного сокращения объёма добычи нефти 9 апреля. 10 апреля состоятся переговоры по нефти в рамках G20.

При этом Минэнерго США отмечали, что предстоящие встречи вряд ли позволят достичь договорённости по сокращению объёма нефтедобычи в ближайшее время.

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