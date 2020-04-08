Москва, , 08:08 — REGNUM Торги на Мосбирже 7 апреля открылись укреплением по рублю на фоне повышения нефтяных котировок, фондовых индексов, а также снижения индекса доллара, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубль несильно укрепился к доллару США, так как на американской сессии цена на нефть перешла в отрицательную область.

Завершились торги по рублевым парам разнонаправленно. Пара доллар/рубль снизилась на 0,63%, до 75,54 руб. Пара евро/рубль повысилась на 0,30%, до 82,29 руб.

По итогам дня нефть марки Brent снизилась на 2,55%, до $32,42. Цена скорректировалась в рамках коррекции в ожидании встреч ОПЕК + и министров энергетики G20, которые состоятся 9 и 10 апреля соответственно. Динамка нефтяных цен сейчас является ключевым фактором для рубля.

Фондовые индексы повышались на новостях о том, что распространение коронавируса COVID-19 в США и Европе, возможно, начинает замедляться. Губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо отметил, за последние два дня наблюдается стабилизация уровня смертности пациентов с коронавирусом.

К закрытию торгов американские индексы растеряли все заработанные очки. Негативное влияние на рынки оказали данные от агентства CDC (Центр контроля над болезнями США), которые свидетельствуют о росте темпов заболеваемости и смертности от нового коронавируса в стране.

8 апреля на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Участники рынка находятся в ожидании результатов встречи ОПЕК+. На данный момент рублю технически ничего не мешает вернуться к уровню 74,50 руб. Он ослабится против доллара США, если в очередной раз провалится сделка ОПЕК.

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