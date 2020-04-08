Пекин, , 08:00 — REGNUM Грузооборот Шаньдунского порта на востоке Китая вырос на 5,1% за первый квартал года в годовом исчислении, достигнув отметки 340 млн тонн, сообщает 7 апреля агентство Синьхуа.

Оборот контейнеров достиг 7,14 млн двадцатифутовых эквивалентов за первые три месяца года, что на 4% выше, чем годом ранее. Компания Shandong Port Group, управляющая портом, переориентировала семь портов провинции Шаньдун на интенсивное развитие на фоне пандемии нового коронавируса.

Было открыто пять новых контейнерных маршрутов, связывающих порт с Японией и Юго-Восточной Азией, а также улучшен железнодорожно-морской транзит для предоставления лучшего качества транспортных услуг.

Отметим, что Shandong Port Group была создана в августе 2019 года в качестве управляющей компанией морскими портами провинции Шаньдун в рамках создания кластера морских портов мирового уровня.