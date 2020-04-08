Благовещенск, , 08:00 — REGNUM Аграриям Приамурья не помешала пандемия коронавируса и режим самоизоляции — предприятия области работают в прежнем режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областного правительства.

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Как рассказал министр регионального сельского хозяйства Олег Турков, в регионе есть запас всех необходимых продуктов, а сельскохозяйственные предприятия работают в штатном режиме.

«В целом ситуация стабильная, повышения цен на продукты нет. Более того, выровнялась цена на овощи и фрукты. Сегодня на полную мощность работает наш «Тепличный» и цены не выше, чем были в прошлом году», — сообщил министр.

Тем временем в Приамурье началась посевная кампания, в которую включились практически все районы. Предприятия готовы, укомплектованы техникой. Есть запас ГСМ, запчастей, семян, удобрений.

Как сообщало ИА REGNUM, посевная кампания стартовала во всех районах Воронежской области.