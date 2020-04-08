Токио, , 07:56 — REGNUM Правительство Японии не станет возмещать убытки всем компаниям, которые терпят убытки в условиях режима чрезвычайной ситуации из-за распространения коронавируса, сообщил 8 апреля журналистам генеральный секретарь японского правительства Ёсихидэ Суга.

«Объектом массовых компенсаций будут только те компании, у которых особо резко упали доходы», — объяснил он.

Ранее, напомним, в правительстве Японии объявили, что власти готовы предоставить наличные средства и освободить от налогов компании, у которых доход за месяц сократился на 50% и более из-за проблем, связанных с распространением нового коронавируса.

Это условие вызвало недовольство на местах: губернаторы 47 префектур на совещании приняли обращение, в котором призвали правительство компенсировать ущерб всем компаниям, потерпевшим убытки из-за режима ЧС.

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