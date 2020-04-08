Пекин, , 07:41 — REGNUM Индекс цен на медицинские материалы Kangmei, остался на уровне 1293,75 пунктов на прошедшие сутки, сообщает 8 апреля агентство Синьхуа.

Индекс является барометром цен на товары традиционной китайской медицины (ТКМ). Он покрывает более 500 материалов, включая травы и минералы на шести ключевых рынках по всей стране. Индекс выпускается ежедневно компанией Kangmei Pharmaceutical Co., Ltd — одним из ключевых производителей препаратом ТКМ в Китае.

Индекс был одобрен Национальной комиссией развития и реформы КНР в 2012 году с целью своевременного и более точного информирования трейдеров и фармацевтических предприятий о ситуации с ценами на рынке ТКМ.