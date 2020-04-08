Оренбург, , 07:41 — REGNUM В Оренбургской области по письменным заявкам юридических лиц теплоэнергетики досрочно прекращают теплоснабжение, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Оренбургского филиала «Т Плюс».

Уже поступили заявки от трех организаций. В ближайшее время тепло отключат в УК «Новострой-Сервис» и на двух объектах регионального отделения ДОСААФ России. Теплоэнергетики подчеркнули, что при похолодании теплоотдачу возобновят в прежнем режиме.

Сроки официального завершения отопительного сезона для населения определяет муниципалитет. Решение принимается, когда в течение пяти суток среднесуточная температура составляет +8°С и выше.