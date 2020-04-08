Москва, , 07:35 — REGNUM Необходимость уплаты НДФЛ на процентные доходы по вкладам, превышающим миллион рублей, может затронуть больше граждан России, чем планировалось ранее, пишут 8 апреля «Известия» со ссылкой на экспертов.

По их мнению, выплатить налог придётся тем гражданам, которые получат доход по процентам в конце долгосрочного депозита, размещаемого на 2−3 года. В этом случае сумма средств по вкладу может превысить миллион рублей, а проценты по нему — заданную величину для выплаты налога.

Таким образом, необходимость уплаты НДФЛ может коснуться 2−3% инвесторов, а не 1%, как предполагалось ранее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что правительственные поправки в Налоговый кодекс РФ предполагают ставку в 13% на доходы с процентов на вклады в сумме от 1 млн рублей.

Сумма, облагаемая налогом на доходы физлиц, будет определяться как превышение доходов, полученных в виде процентов по всем вкладам налогоплательщика, над суммой процентов, рассчитанной как произведение 1 млн рублей и ключевой ставки ЦБ РФ, действующей на первое число налогового периода.

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