Москва, , 07:31 — REGNUM Федеральное госучреждение «Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи» Минздрава России провело закупку у единственного поставщика на сумму почти 2 млн рублей. Исполнитель должен будет выполнить опытно-конструкторские работы по теме «Подготовка производственной документации ПЦР-части разрабатываемой тест-системы «Новый коронавирус SARS-CoV-2» и производство трёх серий тест-систем», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Сумма контракта составляет 1 961 489,3 рубля, но на сайте госзакупок не указан исполнитель. Известно, что в ходе исполнения контракта «должны быть произведены три серии тест-системы «Новый коронавирус SARS-CoV-2» на производственной площадке, для которой возможна организация серийного производства» и при этом «каждая серия должна включать не менее десяти наборов по 96 реакций».

До 23 апреля 2020 года должна быть выполнена адаптация тест-системы «Новый коронавирус SARS-CoV-2» к амплификаторам «Rotor-gene Q», «CFX 96» и «ДТпрайм», разработана производственная документация и внедрён набор реагентов на производство.

Напомним, распространение коронавируса SARS-CoV-2, которое вызывает заболевание COVID-19, пошло из китайского города Ухань в декабре 2019 года. С 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию. На 7 апреля в России было выявлено 7497 случаев коронавируса в 81 регионе, из которых 5181 — в Москве.

На сегодня было известно о выпуске трёх тест-систем в России, в числе производителей — государственный научный центр «Вектор» (Новосибирск).