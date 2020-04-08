Южно-Сахалинск, , 07:25 — REGNUM Шесть новых многоквартирных домов строят в сахалинском Поронайске для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве региона.

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Здания будут введены в эксплуатацию во второй половине 2020 года. Из аварийного жилья в современные квартиры переедут 237 семей Поронайска и окрестных населённых пунктов.

Как сообщало ИА REGNUM, в условиях пандемии коронавируса губернатор Сахалина Валерий Лимаренко назвал строительную отрасль одной из приоритетных и пообещал, что стройки на островах не остановятся.

Переселение из ветхого жилья в островном регионе продолжается не только на Сахалине, но и на Курилах.