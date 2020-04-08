Ульяновск, 8 апреля 2020, 06:48 — REGNUM В Ульяновской области приняли «целый ряд решений, направленных на поддержку экономики и бизнеса», чтобы «не обрушить нашу региональную экономику» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор Сергей Морозов.
Глава региона констатировал, что распространение COVID-2019 негативно отразилось на хозяйственной системе, «поэтому наша задача — не обрушить нашу региональную экономику».
По его словам, «основные меры» — приостановка проверок, перенос сроков сдачи отчётности, отсрочка банкротства, перенос сроков уплаты налогов, страховых взносов и предоставления деклараций по налогу на имущество, снижение страховых взносов с 30% до 15%, отсрочка по арендным платежам, снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения с 15% до 5% и с 6% до 1%, снижение ставок по вменённому налогу с 15% до 7,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выросло число первичных положительных тестов на коронавирус. Их количество достигло 37, в их числе — двое медицинских работников. Одним из очагов остаётся посёлок Карсун, где накануне было первично подтверждено 13 случаев коронавируса.
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