Ульяновск, , 06:48 — REGNUM В Ульяновской области приняли «целый ряд решений, направленных на поддержку экономики и бизнеса», чтобы «не обрушить нашу региональную экономику» в условиях распространения новой коронавирусной инфекции. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом заявил в видеообращении губернатор Сергей Морозов.

Глава региона констатировал, что распространение COVID-2019 негативно отразилось на хозяйственной системе, «поэтому наша задача — не обрушить нашу региональную экономику».

«Сейчас мы ведём борьбу за каждый субъект экономики, за каждое предприятие, за каждого бизнесмена. Это вопрос экономической безопасности региона и страны. Очевидно, что под ударом находятся, прежде всего, малый и средний бизнес, работники предприятий, деятельность которых полностью или частично остановлена», — отметил Сергей Морозов, сообщив, что власти приняли «ряд решений» по поддержке «экономики и бизнеса».

«Первое: мы расширили перечень организаций, которые могут работать.[…] Второе: уже с 6 апреля восстановлены межмуниципальные маршруты общественного транспорта, включая пригородные поезда. Перестают действовать межрегиональные ограничения движения и транспортировки грузов. Это очень важно, поскольку восстанавливается транспортная и грузовая логистика в масштабах всей нашей страны. Третье: мы приняли ряд решений, меняющих режимы администрирования бизнеса», — сказал ульяновский губернатор.

По его словам, «основные меры» — приостановка проверок, перенос сроков сдачи отчётности, отсрочка банкротства, перенос сроков уплаты налогов, страховых взносов и предоставления деклараций по налогу на имущество, снижение страховых взносов с 30% до 15%, отсрочка по арендным платежам, снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения с 15% до 5% и с 6% до 1%, снижение ставок по вменённому налогу с 15% до 7,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области выросло число первичных положительных тестов на коронавирус. Их количество достигло 37, в их числе — двое медицинских работников. Одним из очагов остаётся посёлок Карсун, где накануне было первично подтверждено 13 случаев коронавируса.

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