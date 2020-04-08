Москва, , 06:48 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов настаивает на финансовой помощи гражданам России в размере 25 тыс. рублей.

«В стране достаточно денег, чтобы обеспечить единовременную финансовую помощь гражданам в размере не менее 25 тыс. рублей», — отметил Зюганов.

На фоне коронавируса и падения экономики необходимо не допустить роста цен на продукты, услуги ЖКХ и топливо, подчеркнул он.

Государство обязано обеспечить продовольственную безопасность страны и оказать поддержку народным предприятиям, малому и среднему бизнесу, заявил коммунист.

«Сегодня, в период кризиса, задача номер один — помочь тем, кому очень тяжело, и кто находится на передовой борьбы с эпидемией», — добавил Зюганов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, глава правительства РФ Михаил Мишустин заявил о подготовке второго пакета мер помощи пострадавшим в кризис.