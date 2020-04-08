Москва, , 06:38 — REGNUM Суммарный объём ликвидности, который находится под контролем федеральных и региональных органов власти в России, составлял на 1 марта 2020 года порядка 17,7 трлн рублей, передаёт РБК со ссылкой на документы Центробанка России.

Большая часть «финансовой подушки» — средства на депозитах федеральных органов власти в банках и Центробанке РФ в размере 15,3 трлн рублей. Ещё 2,4 трлн рублей — средства региональных правительств.

Отмечается, что за март 2020 года денежные запасы федеральных органов могли вырасти ещё как минимум на 1,2 трлн рублей в связи с ослаблением рубля (переоценкой курса валюты в Фонде национального благосостояния).

Вместе с тем, пояснили в издании, к настоящему времени правительство России зарезервировало только 1,4 трлн рублей в связи с падением цен на нефть и распространением коронавируса.

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