Токио, , 06:26 — REGNUM Американская сеть кофеен Starbucks намерена временно закрыть свои заведения в семи префектурах Японии на время действия в них режима чрезвычайной ситуации, сообщает агентство Kyodo.

Сообщается, что заведения Starbucks закроются с 9 апреля до особого распоряжения. На территории семи японских префектур сейчас действуют около 850 таких кофеен.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил режим чрезвычайной ситуации в семи префектурах страны из-за угрозы распространения коронавируса. Режим ЧС будет действовать в стране в ближайший месяц. Ограничения затронут такие префектуры Японии, как Канагава, Сайтама, Тиба, Осака, Хёго, Фукуока, Кюсю и Токио.

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