Ханты-Мансийск, , 06:26 — REGNUM Правительство Югры выделит на реализацию плана мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики региона в условиях пандемии коронавируса порядка 16 млрд рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

По словам заместителя губернатора Югры Николая Милькиса, данные денежные средства пойдут на временное трудоустройство безработных, поддержку отдельных отраслей экономики, помощь бизнесу через субсидирование, рефинансирование инвестиционных кредитов, оказание имущественной поддержки, предоставление отсрочек по арендной плате.

По оценкам оперативного штаба по экономике, на сегодня в ХМАО от ограничительных мер по коронавирусу пострадало 12% зарегистрированных предпринимателей.