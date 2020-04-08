Якутск, , 06:26 — REGNUM В навигацию 2020 года в Якутии будут использовать 656 судов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве республики.

Читайте также: В Костромской области навигация открылась раньше срока

Весь флот Якутии готовят к навигации, ведут ремонты, реставрируют подводную часть корпусов.

«Завершена работа по выморозке судов. С января по март предприятия водного транспорта подготовили 97 единиц судов, в апреле готовы к работе будут ещё 117 судов», — пояснили в пресс-службе.

К навигации готовится и плавсостав — командный состав укомплектован на 87%, рядовой — на 57%.

Планируется, что в 2020 году пройдут практику 563 студента и курсанта.

Как сообщало ИА REGNUM, с 6 апреля на водоёмах Костромской области открылась навигация для маломерных судов.