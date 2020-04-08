8 апреля 2020 | Время чтения 4 мин

Подведомственное мэрии Москвы госпредприятие за неделю до того, как глава региона Сергей Собянин сделал заявление, что от финансовой помощи всем «бюджеты треснут», заключила многомиллиардный контракт на покупку бетонных бордюров. Собянину бордюры оказались нужнее, чем люди?

Анастасия Степанова, , 06:16 — REGNUM На Москву приходится большая часть выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией. На 7 апреля 2020 года из 7497 случаев коронавируса в 81 регионе — 5181 именно в столице. Жителей Москвы до 1 мая обязали не покидать места жительства. На днях мэр столицы Сергей Собянин, отвечая на вопрос в одном из интервью о возможности финансово поддержать всех горожан, часть из которых осталась без средств существования, заявил, что это неправильно и «бюджеты треснут, они не смогут даже обеспечивать систему здравоохранения и так далее». А буквально за неделю до этого подведомственное мэрии госпредприятие подписывает контракт на 3,2 млрд рублей на поставку бетонных бордюров. ИА REGNUM разбиралось, кому же достался миллиардный контракт и выяснило, что он подписан с компанией, входящей в концерн Алексея Добашина, что был доверенным лицом Собянина на выборах в 2018 году.

С. Собянин Kremlin.ru

Напомним, до 30 апреля 2020 года в России объявлен нерабочий период и работодателям рекомендовано в апреле сохранить зарплаты сотрудникам. Между тем уже сейчас представители малого и средний бизнес заявили, что перспективы не радужные — доходы упали, платить зарплаты, налоги не с чего и ещё немного и — банкротство. Ситуация усложняется тем, что именно на МСП приходится в среднем 65−70% всех работающих и крах этого сегмента — это беда для многих семей. Теряя доходы, россияне запросили помощи, так как детей кормить чем-то нужно. На этом фоне особо резонансно прозвучало заявление Сергея Собянина о том, что никакие бюджеты не выдержат массовой финансовой помощи гражданам и «треснут».

О бордюрном тендере и заказчике

В то же время государственное бюджетное учреждение города Москвы «Автомобильные дороги», подведомственное департаменту жилищно-коммунального хозяйства столицы, провело электронный аукцион «на поставку изделий из бетона (камень бортовой бетонный, пандус бетонный)». Возглавляет госпредприятие с 2011 года Александр Орешкин. Он также является учредителем дачного некоммерческого партнёрства «Солнечный луч» в городе Истра Московской области. Помимо него, в составе учредителей ДНП Фехруз Мамедов, Лидия и Виктор Вербицкие.

Интересный факт: с 2018 года правопреемника ГУП Москвы «Дирекция единого заказчика района «Некрасовка» — государственное бюджетное учреждение «Жилищник района Некрасовка» возглавляет Никита Александрович Орешкин. Последний также был единственным владельцем ООО «Тройка», которое просуществовало с июня 2013 по 25 июня 2019 года, но было ликвидировано. Компания работала в сфере оптовой торговли лесоматериалами, стройматериалами и санитарно-техническим оборудованием. Ликвидатором компании был Владислав Голдобин, который был ликвидатором и ООО «Спецбарьерстрой». Последнее работало с апреля 2015 по август 2018 года в сфере строительства автодорог. Единственным владельцем этой компании выступал Илья Букуров.

К слову, за время «жизни» «Спецбарьерстрой» был исполнителем 14 госконтрактом на сумму свыше 25,4 млн рублей. Заказчиком выступало госучреждение «Экспертавтодор», созданное на основании распоряжения правительства Москвы в октябре 2007 года.

О тендере и победителе

Госкомпания «Автомобильные дороги» в конце февраля 2020 года объявила «аукцион в электронной форме на право заключения контракта на поставку изделий из бетона (камень бортовой бетонный, пандус бетонный)» с начальной ценой 3,2 млрд рублей.

В техзадании уточняется, что товар должен быть частично поставлен с 15 апреля по 31 декабря 2020 года, а частично — с 1 января по 31 декабря 2021 года. Помимо этого, в составе тендера и тот товар, что планируется поставлять с 1 января по 1 декабря 2022 года.

«По окончании срока подачи заявок подана только одна заявка. Такая заявка признана соответствующей требованиям Федерального закона № 44-ФЗ и документации об аукционе. Электронный аукцион признан несостоявшимся по основанию, предусмотренному ч. 1 ст. 71 Федерального закона № 44-ФЗ», — отмечается на странице аукциона.

В связи с этим единственному участнику предложили подписать контракт, но было рекомендовано снизить цену контракта на 5%. В итоге контракт был подписан с ООО «Бетонный завод №222», о чем в карточке объекта 30 марта 2020 года появилось соответствующее сообщение.

По данным ЕГРЮЛ, ООО учреждено для производства товарного бетона 22 февраля 2000 года в Москве. Уставный капитал компании — 10 тыс. рублей, численность работников по открытым данным — около 60 человек. Директор с 2005 года — Виктор Губанов, единственный владелец с 2011 года — Юлия Шевченко (директор ООО «Велес» — выращивание однолетних культур). Компанией «Велес» владеет строительное ООО «Тим-11», где 99% доли принадлежит Елене Рассказовой (соучредитель ещё одного бетонного завода Москвы и бетонной компании «Бекам»). «Бекам» было исполнителем по 12 госконтрактам, в том числе на поставку брусчатки и бордюров.

На сайте Росстата представлена бухгалтерская отчётность завода лишь за 2016 год, который закончился для него с отрицательным результатом. Чистый убыток — 2,953 млн рублей. На сайте концерна «Крост» завод с таким названием указан в числе активов группы.

Сам же концерн основан в 1991 году и на сегодня реализует ряд крупных проектов, в том числе в Москве. Генеральный директор концерна — Алексей Добашин, который в период избирательной кампании-2018 был доверенным лицом Сергея Собянина.