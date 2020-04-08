Бишкек, , 05:53 — REGNUM В Киргизии размер прожиточного минимума в первом квартале 2020 года в среднем на душу населения составил более 5 170 сомов (4 650 рублей). Об этом сообщает национальный статистический комитет.

В ведомстве отмечают, что по сравнению с январем — мартом 2019 года прожиточный минимум увеличился на 10,4% — преимущественно из-за роста цен на основные продукты питания во всех регионах республики.

Самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Джалал-Абадской области — 5 600 сомов (5 050 рублей). На втором месте оказалась Ошская область — 5 370 сомов (4 830 рублей). На третьем расположилась столица Киргизии — 5 190 сома (4 670 рублей).

Затем следуют Нарынская область — 5 150 сомов (4 640 рублей), город Ош — 5 150 сомов (4 630 рублей), Баткенская область — 5 040 сомов (4 530 рублей) и Чуйская область — 5 000 сомов (4 500 рублей).

Наименьший размер прожиточного минимума зарегистрирован в Таласской и Иссык-Кульской областях — 4 700 сомов (4 230 рублей) и 4 670 сомов (4 210 рублей), соответственно.

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