Якутск, , 05:58 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев подписал 6 апреля указ, согласно которого выплаты медработникам, трудоустроившимся по программе «Земский доктор», увеличатся, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства республики.

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До этого работники здравоохранения получали до 1 млн рублей, теперь же врачи, прибывшие на работу в посёлки городского типа, сёла и рабочие посёлки, будут получать по 2 млн рублей, фельдшеры — по 1 млн рублей.

Врачи, которые участвуют в программе «Земский доктор», в городах с населением до 50 тыс. человек получат единовременно 1 млн рублей, фельдшеры — по 500 тыс. рублей.

Кроме того, минздрав Якутии будет оплачивать учёбу по целевой программе при условии, если студент заключит трудовой договор с больницей, укомплектованность штата которой составляет менее 60%.

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты Госдумы приняли во втором чтении законопроект, отменяющий уплату НДФЛ с выплат по программам «Земский доктор» и «Земский учитель».