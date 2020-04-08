Москва, , 04:01 — REGNUM Концерн «Созвездие», предприятия которого разрабатывают системы связи для стратегического звена, ПВО, а также системы и средства радиоэлектронной борьбы, аппаратуру связи для аварийно-спасательных служб, потребовало через суд с Минобороны РФ крупную сумму. Иск поступил в арбитраж Москвы, но пока не принят к производству, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Исковое заявление от АО «Концерн «Созвездие» (Воронежская область) к Минобороны РФ подан 27 марта 2020 года, сумма иска — 55 206 366,38 рубля. Подробности пока неизвестны, но на 21 апреля назначено заседание по иску министерства к концерну. В данном деле речь идёт о сумме 52,43 млн рублей. Слушания пройдут в закрытом режиме.

Также в ноябре 2019 года министерство трижды судилось с концерном, подав иски о взыскании денежных средств в размере 2496 154 рублей 50 копеек (назначено на 23 апреля 2020 года), о взыскании 9 330 750 рублей (назначено на 21 апреля, пройдёт в закрытом режиме) и о взыскании задолженности в размере 15 760 981,12 рубля (назначено на 15 апреля).

По данным с сайта концерна, он включает в себя свыше десятка компаний в разных регионах, в том числе в Алтайском крае, Воронежской, Ростовской, Тамбовской, Псковской, Рязанской областях. Помимо этого, концерн входит в объединённый холдинг АО «Росэлектроника» госкорпорации Ростех.