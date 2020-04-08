Анадырь, , 04:02 — REGNUM На Чукотке с единственной муниципальной овощной фабрики в Билибинском районе за три месяца 2020 года собрали более 9 тонн овощей и 6,5 тыс. цветов.

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«Росинка» обеспечивает свежими овощами не только Билибинский район, но и соседний Певек. На фабрике три теплицы: две зимние и одна, недавно запущенная под выращивание помидоров, летняя.

«В 2019 года выращено 88 тонн свежих овощей и зелени, а так же более 8500 цветов. Планируется, что к концу года показатели в сборе овощей увеличатся примерно на 2,5 тонны в сравнении с 2019 годом», — пишет ИА «Чукотка».

Власти Чукотки ежегодно оказывают «Росинке» материальную поддержку. В 2019 году было выдано субсидий — 17 млн 870 тыс. рублей, из которых 15,6 млн рублей — возмещение затраты на тепло‑ и электроэнергию, чуть больше 158 тыс. рублей покрыли транспортные расходы, и около 2 млн рублей были направлены на модернизацию производства.

Как сообщало ИА REGNUM, на новосибирские склады с начала 2020 года поступило 2 619 тонн овощей, 2 573 тонны фруктов и 117 тонн зерна.