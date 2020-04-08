Казань, , 03:42 — REGNUM Рассмотрение претензий кредиторов в рамках банкротного дела бывшего министра Татарии и экс-главы банкрота «Татфондбанка» Роберта Мусина отложено на середину мая 2020 года в связи с введением ограничительных мер в свете борьбы с распространением коронавируса. Сумма претензий от одного из кредиторов превышает 100 млн рублей, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Арбитраж планирует 15 мая 2020 года приступить к рассмотрению заявления «об исключении требований ПАО «Татфондбанк» из реестра требований кредиторов в размере 100 943 473,63 рублей основного долга и 2 064 954,30 рублей неустойки, и заявления Войко Ивана Анатольевича о процессуальном правопреемстве с кредитора (ПАО «Татфонбанк» в лице ГК «АСВ») на (Войтко Ивана Анатольевича) в размере 97 572 133,5 рубля».

Слушания были отложены в связи с тем, что «с 19 марта 2020 года по 10 апреля 2020 года ограничен доступ посетителей, в том числе участников судебных процессов, рассмотрение дел» в связи с угрозой распространения на территории России коронавируса.

Напомним, Роберт Мусин был депутатом Госсовета Татарии, министром финансов республики и главой правления обанкроченного в апреле 2017 года «Татфондбанка», где долю свыше 40% имел регион. На сегодня, помимо того, что является банкротом как физлицо, Мусин — фигурант уголовного дела, ущерб в котором превышает 50 млрд рублей.

От ТФБ, инициировавшего дело о банкротстве бывшего топ-менеджера, также поступили претензии на сумму свыше 141 млрд рублей. У банка на сегодня установлены долги перед 18 тыс. кредиторами на общую сумму более 168,92 млрд рублей.