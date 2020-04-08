Нью-Йорк, США, , 03:41 — REGNUM Власти американского города Нью-Йорка планируют урезать бюджетные расходы на образование, социальные услуги и транспорт, чтобы высвободить средства на борьбу с распространением коронавинуса. Об этом сообщает газета The New York Post.

По словам представителя горсовета Лоры Фейер, сокращения расходов затронут те программы, исполнение которых не является жизненно необходимым. Предполагается, что за счет сокращения удастся высвободить около $1,3 млрд на борьбу с коронавирусом.

Как сообщало ИА REGNUM, в США к 7 апреля было выявлено более 360 тысяч случаев заражения коронавирусом нового типа. Эпицентром пандемии в стране является штат Нью-Йорк, где подтверждено более 113 тысяч случаев заболевания COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Кафедральный собор Иоанна Богослова в Нью-Йорке переоборудуют в госпиталь