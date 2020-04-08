Курган, , 03:24 — REGNUM В Курганской области предпринимательница обвиняется в мошенничестве на сумму более четырёх миллионов рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе УМВД по Курганской области.

Факт противоправной деятельности 52-летней владелицы предприятия по переработке кожевенного сырья выявлен в 2017 году сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Курганской области.

Её обвиняют в том, что в период с третьего квартала 2015 года по второй квартал 2017 года направляла в налоговую декларации с заниженными доходами от сделок для возмещения налога на добавленную стоимость. Кроме того, по версии следствия, она утаила от налоговых органов информацию о заключённых экспортных сделках.

В настоящее время предпринимательница обвиняется по частями 3, 4 статьи 159 УК РФ («Мошенничество»). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание — лишение свободы на срок до десяти лет.

Дело отправлено в суд для рассмотрения по существу.