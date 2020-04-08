Барнаул, 8 апреля 2020, 02:45 — REGNUM Электронные сервисы, которые так активно рекламируют разные госведомства и банки, в период пандемии, когда физическое присутствие клиентов ограничено, не справляются с нагрузкой. В России уже есть случаи, когда банк ипотеку оформил, приближается срок первого платежа, а в квартиру заёмщик въехать не может — регистрация перехода права на недвижимость вышла за регламентные сроки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Подобная история случилась в Алтайском крае, где заёмщик воспользовался услугами Сбербанка, а оказался в ситуации, когда «долг по ипотеке уже есть, а жилья, как не было, так и нет».
Как рассказал ИА REGNUM заёмщик, заявка на жилищный кредит была подана в начале марта — ещё до ограничительных мер и объявления нерабочей недели.
В смс-сообщении, полученном от Центра ипотечного кредитования Сбербанка, плановый срок регистрации стоял 3 апреля 2020 года. На сайте Росреестра, где можно по номеру заявки узнать сроки, срок был намечен на 6 апреля 2020 года. На сегодня у заёмщика истекли оба срока, переход права так и не зарегистрирован. Менеджер банка внятно ответить о сроках не может, сообщая, что «регистрация ещё не завершена, ожидаем завершения регистрации в ближайшее время», не уточняя, когда то ближайшее время наступит.
Заявка о регистрации перехода права на сайте Росреестра висит в статусе всё ещё «в работе».
Между тем глава ведомства Олег Скуфинский 7 апреля 2020 года во время селекторного совещания с регионами заявил, что за прошедшую неделю количество заявлений в электронном виде выросло вдвое, а само ведомство «оказывает услуги в штатном режиме, в соответствии с установленными сроками». Тем же у кого есть вопросы, ведомство предлагает звонить на круглосуточный телефон, по которому можно их задать. Неоднократные попытки дозвониться на этот номер успехом не увенчались, так как «все операторы заняты, вам ответит первый освободившийся оператор», но дождаться даже спустя 10 минут ожидания ответа так и не удалось.