Барнаул, , 02:45 — REGNUM Электронные сервисы, которые так активно рекламируют разные госведомства и банки, в период пандемии, когда физическое присутствие клиентов ограничено, не справляются с нагрузкой. В России уже есть случаи, когда банк ипотеку оформил, приближается срок первого платежа, а в квартиру заёмщик въехать не может — регистрация перехода права на недвижимость вышла за регламентные сроки, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Подобная история случилась в Алтайском крае, где заёмщик воспользовался услугами Сбербанка, а оказался в ситуации, когда «долг по ипотеке уже есть, а жилья, как не было, так и нет».

Как рассказал ИА REGNUM заёмщик, заявка на жилищный кредит была подана в начале марта — ещё до ограничительных мер и объявления нерабочей недели.

«Как зарплатному клиенту Сбербанка мне быстро одобрили ипотечный кредит. Мы быстро своими силами подобрали объект, внесли задаток, оформили предварительный договор купли-продажи, достаточно оперативно предоставили документы, включая те, где требовалось участие нотариуса. Оперативно была проведена оценка объекта, документы ушли на проверку в юротдел банка и, когда она прошла, была назначена дата подписания договора купли-продажи и договора кредитования. 26 марта в отделении банка оба документа мы подписали, внеся оставшуюся сумму — первоначальный взнос, который сразу передали продавцу. Следует отметить, что мы оплатили и сервис безопасных расчётов в банке (по нему продавец получает деньги после регистрации перехода права), и электронную регистрацию. Нам пообещали, что регистрация пройдёт за пять дней. На чём мы и расстались», — рассказывает Анастасия С.

В смс-сообщении, полученном от Центра ипотечного кредитования Сбербанка, плановый срок регистрации стоял 3 апреля 2020 года. На сайте Росреестра, где можно по номеру заявки узнать сроки, срок был намечен на 6 апреля 2020 года. На сегодня у заёмщика истекли оба срока, переход права так и не зарегистрирован. Менеджер банка внятно ответить о сроках не может, сообщая, что «регистрация ещё не завершена, ожидаем завершения регистрации в ближайшее время», не уточняя, когда то ближайшее время наступит.

«Через 18 дней платить первый ежемесячный взнос по ипотеке за приобретённое жильё, а в него мы до сих пор не переехали. Проблема в том, что продавец получит деньги — основную сумму — только после регистрации перехода. Эти деньги он потратит на покупку жилья себе. В итоге и мы в ситуации — с долгами и без жилья, и они. А там семья с маленьким ребёнком», — рассказывает заёмщик, оплативший 5,9 т. р за услугу электронной регистрации, рекламируемую как один из оперативных способов зарегистрировать право.

Заявка о регистрации перехода права на сайте Росреестра висит в статусе всё ещё «в работе».

Между тем глава ведомства Олег Скуфинский 7 апреля 2020 года во время селекторного совещания с регионами заявил, что за прошедшую неделю количество заявлений в электронном виде выросло вдвое, а само ведомство «оказывает услуги в штатном режиме, в соответствии с установленными сроками». Тем же у кого есть вопросы, ведомство предлагает звонить на круглосуточный телефон, по которому можно их задать. Неоднократные попытки дозвониться на этот номер успехом не увенчались, так как «все операторы заняты, вам ответит первый освободившийся оператор», но дождаться даже спустя 10 минут ожидания ответа так и не удалось.