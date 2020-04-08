Берлин, , 02:25 — REGNUM Глобализация, к которой многие привыкли, скоро перестанет существовать после того, как множество компаний в мире сменит своих поставщиков из-за влияния коронавируса на экономику, пишет газета Die Welt со ссылкой на опрос организаций, проведенного консалтинговым обществом EY.

Так, одним из товаров, производство которого сильно изменится, станет медицинская маска. Многие политики и экономисты уже призывают отказаться от зависимости от Китая, где сосредоточено почти все производство данного вида защитных средств.

Авторы публикации, отмечают, что разрушение технологических цепочек из-за смены поставщиков приведет к удорожанию некоторых видов продукции, что, по мнению журналистов, можно смягчить повсеместным внедрением автоматизации.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 марта заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин заявил, что пандемия нового коронавируса обострила существующие конфликты между государствами, что приводит к ослаблению глобализации.

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