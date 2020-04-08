Вашингтон, , 02:02 — REGNUM США произведет 110 тысяч аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) уже к концу июня при участии ряда компаний, в том числе General Motors и General Electric, заявил американский президент Дональд Трамп 7 апреля в ходе пресс-конференции.

При этом Трамп надеется, что такое количество медицинского оборудования не пригодится США. По словам президента, излишки могут быть отправлены в качестве помощи в другие страны.

Как сообщало ИА REGNUM,2 апреля в Белом доме объявили о том, что Дональд Трамп применил закон о производстве в военное время для ускорения производства аппаратов ИВЛ.

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