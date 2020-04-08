Вашингтон, , 01:44 — REGNUM Соединенные Штаты намерены отправить в Великобритании 200 аппаратов искусственной вентиляции легких. заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Из Великобритании сегодня звонили и спрашивали, можно ли получить 200 аппаратов. Мы работаем над этим», — заявил он.

По словам Трампа, США намерены помогать и другим странам, которым необходимы аппараты ИВЛ для борьбы с коронавирусом нового типа.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля в США умерло от болезней, вызванных коронавирусом нового типа, более 12 тысяч человек, согласно данным Университета Джонса Хопкинса. Общее количество подтвержденных случаев заболевания коронавирусной инфекцией составляет 383 тысячи.

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