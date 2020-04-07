Вашингтон, , 23:56 — REGNUM Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Аргентины, 7 апреля сообщает агентство Reuters.

Рейтинг Аргентины был понижен с уровня CCC — до SD после заявления аргентинского правительства о планируемой отсрочке $10 млрд выплаты по долгам из-за эпидемии коронавируса.

Ранее рейтинг Аргентины, тяжелая ситуация в экономике которой началась задолго до эпидемии, был пересмотрен в сторону понижения рейтинговыми агентствами Fitch и Moody's.

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