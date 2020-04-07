Вашингтон, 7 апреля 2020, 23:56 — REGNUM Рейтинговое агентство S&P Global Ratings снизило кредитный рейтинг Аргентины, 7 апреля сообщает агентство Reuters.
Рейтинг Аргентины был понижен с уровня CCC — до SD после заявления аргентинского правительства о планируемой отсрочке $10 млрд выплаты по долгам из-за эпидемии коронавируса.
Ранее рейтинг Аргентины, тяжелая ситуация в экономике которой началась задолго до эпидемии, был пересмотрен в сторону понижения рейтинговыми агентствами Fitch и Moody's.
Читайте также: Moody’s пересматривает кредитный рейтинг ЮАР