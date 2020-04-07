Архангельск, 7 апреля 2020, 23:40 — REGNUM 11 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Архангельской области оказались в непростой ситуации в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, суммарно эти организации формируют до шести процентов валового регионального продукта. В консолидированный бюджет Архангельской области их вклад, по итогам 2019 года, составил более трех миллиардов рублей, или пять процентов.

Сегодня правительство региона утвердило пакет мер для поддержки бизнеса. Он предусматривает административную и финансовую поддержку, а также налоговые отсрочки для предприятий группы риска, докапитализацию учрежденных областью и муниципалитетами микрофинансовых организаций, которые будут предоставлять предпринимателям кредиты под минимальные проценты, проведут реструктуризацию уже взятых займов.

«Все меры, которые предпринимает Правительство РФ для поддержки бизнеса, сегодня мы имплементировали на уровень региона. Это первый пакет, в нем более 40 пунктов. Параллельно готовим региональный антикризисный план с учётом запроса со стороны бизнес-сообщества», — написал глава региона на своих страницах.