Архангельск, , 23:40 — REGNUM 11 тысяч субъектов малого и среднего бизнеса Архангельской области оказались в непростой ситуации в связи с ограничениями, связанными с распространением коронавируса. Об этом в соцсетях сообщил врио губернатора Александр Цыбульский.

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве региона, суммарно эти организации формируют до шести процентов валового регионального продукта. В консолидированный бюджет Архангельской области их вклад, по итогам 2019 года, составил более трех миллиардов рублей, или пять процентов.

Сегодня правительство региона утвердило пакет мер для поддержки бизнеса. Он предусматривает административную и финансовую поддержку, а также налоговые отсрочки для предприятий группы риска, докапитализацию учрежденных областью и муниципалитетами микрофинансовых организаций, которые будут предоставлять предпринимателям кредиты под минимальные проценты, проведут реструктуризацию уже взятых займов.