Саранск, , 23:17 — REGNUM Центры занятости в Мордовии перешли на работу в дистанционном формате. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканском правительстве.

Так, теперь в электронной форме можно получить услугу регистрации для поиска подходящей работы, в качестве безработного, а также пройти перерегистрацию.

Документы от граждан принимаются на электронную почту: dznrm@trudrm.ru. Пакет документов должен включать паспорт, фотографию, трудовую книжку, ИНН, СНИЛС и заявление на получение услуги. Все указанные документы можно направить в виде скана и фотографии, заявление написать от руки и сделать скан или фото, можно распечатать готовый бланк.

После получения документы будут проверена и с гражданином свяжется сотрудник центра занятости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мордовии действует режим повышенной готовности. Ранее в указ о его введении были внесены изменения, согласно которым значительно расширился перечень предприятий, которые возобновили работу с 6 апреля. Граждане при этом должны соблюдать режим всеобщей самоизоляции.