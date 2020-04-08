Москва, , 07:20 — REGNUM Более 15 тысяч предпринимателей зарегистрировались на нетворкинг-платформе «Цифрового делового пространства», который является проектом Агентства инноваций Москвы. По словам заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной, на ней можно завести деловые знакомства, посмотреть подробный календарь бизнес-событий и записаться на мероприятия, временно проходящие в онлайн-формате, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что в будущем на портале появятся онлайн-трансляции мероприятий, а также система рекомендаций потенциальных клиентов и бизнес-партнеров на основе данных искусственного интеллекта.

«Для нас нетворкинг-платформа — еще и показатель того, что действительно интересно бизнес-сообществу, с какими вопросами и потребностями сталкиваются его представители. Это помогает нам подбирать наиболее актуальные темы и востребованных спикеров для мероприятий», — сообщил руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Добавим, что на площадке «Цифрового делового пространства» с 2017 года состоялось более 1300 семинаров, хакатонов, квестов, кинопоказов и концертов, которые посетили более 170 тысяч человек.