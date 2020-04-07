Вашингтон, , 22:37 — REGNUM Администрация Дональда Трампа затребовала дополнительные $250 млрд у Конгресса США для поддержки предприятий малого бизнеса, 7 апреля сообщает USA Today.

Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что уже провел переговоры с лидерами Конгресса о необходимости дополнительного финансирования.

На помощь малому бизнесу уже предусмотрены $349 млрд в рамках пакета мер экономического стимулирования на $2,3 трлн, принятого в ответ на эпидемию коронавируса в США.

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