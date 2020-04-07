Буэнос-Айрес, , 22:21 — REGNUM Международное рейтинговое агентство Standard &Poor's понизило долгосрочный суверенный рейтинг Аргентины в иностранной валюте с уровня «ССС-» до «SD», что означает «выборочный дефолт». Об этом говорится в распространённом 7 апреля пресс-релизе агентства.

Долгосрочный суверенный рейтинг страны в национальной валюте также понижен с уровня «С» до «SD».

Аналитики S&P отмечают, что пандемия коронавируса усугубил и без того напряженную экономическую ситуацию в Аргентине и вынудила администрацию президента страны Альберто Фернандеса пересмотреть свои финансовые планы.

В агентстве не исключают, что суверенный рейтинг страны может быть повышен по завершении реструктуризации её задолженности.

Напомним, накануне власти Аргентины объявили о решении отложить до 2021 года выплату процентов по государственному долгу из-за ситуации с коронавирусом.