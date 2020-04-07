Рига, , 21:20 — REGNUM Государственная касса Латвии привлекла ещё 1 млрд евро для ликвидации последствий экономического кризиса, вызванного борьбой с пандемией COVID-19. Об этом сказал министр финансов Латвии Янис Рейрс порталу Diena.lv.

«Это успешная сделка на мировых финансовых рынках позволит нам дополнительно стимулировать экономику и оказать поддержку жителям», — сказал Рейрс.

По его словам, облигации, доходностью 0,209% со сроком погашения в 2023 году и фиксированной ставкой купона 0,125%, были размещены в Европе. Спрос на ценные бумаги латвийского правительства превысил предложение и составил 1,4 млрд евро. Агентами эмиссии выступили, как и ранее, Barclays, J.P. Morgan и Societe Generale.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.