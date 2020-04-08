Тегеран, , 08:01 — REGNUM Представитель Организации промышленности, рудников и торговли провинции Северный Хорасан (Иран) заявил, что объем экспорта из провинции составил 401,500 тонн на сумму $115,5 млн в прошлом году. Об этом сообщило иранское агентство IRNA 7 апреля.

Амин Корбани сообщил журналистам IRNA, что экспорт товаров в провинции Северный Хорасан зафиксировал 14,1-процентный рост в стоимостном выражении и 7,2-процентный рост в весовом выражении (март 2018 — март 2019) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

По его словам, нефтехимические, пластмассовые, санитарные, стальные и пищевые продукты составляли основной экспорт провинции в прошлом году.

Корбани также отметил, что провинция также импортировала 4100 тонн товаров на сумму более 29 миллионов долларов, что на 10,5 процента больше в стоимостном выражении и на 68,2 процента меньше в весовом выражении соответственно по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Чиновник подчеркнул, что основными источниками импорта в провинцию Северный Хорасан были Китай, Турция, Германия, Испания, Пакистан, Нидерланды, Австрия, Южная Корея и Бельгия.

Северный Хорасан — северо-восточная провинция Ирана с населением 863 000 человек. В провинции насчитывается около 400 промышленных предприятий, обеспечивающих рабочими местами 11 000 человек.