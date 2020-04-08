Тегеран, , 07:46 — REGNUM 7 апреля министр здравоохранения, лечения и медицинского образования Ирана Саид Намаки заявил, что в настоящий момент нет угрозы более серьезной для экономики страны, чем дальнейшее распространение коронавируса (COVID-19). Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Намаки выступил с речью на заседании иранского меджлиса (парламента), отметив, что борьба с болезнью не должна быть затяжной, чтобы не позволить экономике страны стагнировать длительное время.

Он также подчеркнул, что вместо того, чтобы бездействовать и ждать самоизлечения инфицированных пациентов, иранские медики взяли на себя ответственность по оказанию помощи больным.

«Для борьбы со смертельным вирусом были проведены меры социального дистанцирования, а затем был введен «умный план социального дистанцирования», чтобы преодолеть экономические проблемы и помочь справиться со смертельной болезнью», — заявил министр.

По словам Намаки, Иран в настоящий момент ведет одновременно борьбу с COVID-19 и экономическими проблемами, вызванными коронавирусом.